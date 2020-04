Palermo, distruggono la vetrina di Foot Locker per rubare scarpe e vestiti: arrestati due 19enni

Nella notte fra sabato e domenica i carabinieri di Palermo in collaborazione con i carabinieri della Stazione di piazza Marina, hanno arrestato, con l’accusa di tentato furto, L.B. e A.H. entrambi 19enni palermitani, già noti alle forze dell’ordine.

I due giovani rapinatori hanno distrutto a pietrate la vetrina del negozio Foot Locker in via Mariano Stabile per rubare scarpe e abbigliamento. Sorpresi ad entrare nel varco creat, hanno tentato la via di fuga ma sono stati immediatamente bloccati e arrestati. Nelle vicinanze inoltre è stato rintracciato anche un 15enne loro complice che è stato denunciato alla Procura dei minori.

I due 19enni invece sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di udienza con rito direttissimo. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per i due l’affidamento in prova ai servizi sociali.

