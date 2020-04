Controlli anti-coronavirus a Trabia: scattano multe e sequestri

Intensi i controlli a Trabia per il rispetto delle misure anti-coronavirus. Con un'operazione congiunta tra polizia municipale e i carabinieri, sono state controllate complessivamente sessanta persone, sono state elevate tre multe e sono state sequestrate un'abitazione di villeggiatura e un'autovettura.

Tre persone sono state sanzionate perché scoperte fuori dal proprio Comune di residenza. Sequestrata anche una residenza estiva, sempre nel Comune di Trabia. L’intera famiglia infatti si sarebbe trasferita in campagna non ottemperando all’ordinanza. Per loro, oltre la multa è scattato il sequestro dello stabile.

“Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 aprile - ha dichiarato il Comandante della Polizia Municipale, Renato Cecala - sono stati svolti da personale della polizia municipale di Trabia e del comando stazione carabinieri, servizi mirati di controllo del territorio volti a porre in essere un'azione di contrasto alla diffusione del virus covid19. Tali servizi oltre a porre in essere un'azione di informazione e sensibilizzazione hanno portato ad una attivita di repressione. In particolare sono stati sessanta i veicoli controllati, tre le violazioni per il divieto di spostamento da altro comune, il sequestro di un’automobile ed il sequestro di una seconda casa”.

