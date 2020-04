Assistenza alimentare a Palermo, già 1.200 le famiglie aiutate in questi giorni

Sono più di 1200 le famiglie con difficoltà economiche aiutate negli ultimi giorni dal Banco Alimentare, il Banco delle Opere di Carità e la Caritas. Gli enti stanno collaborando con il Comune di Palermo per affrontare l'emergenza sociale legata al Covid-19.

In questi ultimi giorni infatti sono stati consegnati beni di prima necessità come pasta, riso, latte biscotti e conserve. Da domani alcuni dei centri di distribuzione (45) collaboreranno anche alla raccolta dei documenti delle famiglie che hanno chiesto l'assistenza economica, mentre gli altri 130 centri sparsi per la città continueranno la loro attività di distribuzione dei beni alimentari in raccordo con il Comune, sulla base degli elenchi delle famiglie da assistere fornite dai servizi sociali. Ogni giorno saranno almeno mille le famiglie che potranno ricevere assistenza.

Il sindaco sottolinea che "Nessuno sarà lasciato da solo, nessuna famiglia, nessun cittadino. E' un periodo difficilissimo ma tutti devono sapere che chi ha diritto ad essere aiutato, chi vive una situazione di disagio non dovrà affrontare questo momento da solo."

© Riproduzione riservata