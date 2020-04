Terrasini, il cane Ulisse scova la droga: un arresto e una denuncia

Un arresto e una denuncia è il bilancio di due operazioni dei carabinieri della compagnia di Carini, con il supporto del nucleo cinofili di Palermo. Ai domiciliari è finito D.A.G. 46enne mentre è stato denunciato M.C. 20enne. Sono entrambi di Terrasini e già noti alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione domiciliare grazie al fiuto del cane antidroga Ulisse, sono stati trovati circa 250 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi. L’uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Sempre a Terrasini e ancora una volta grazie ad Ulisse, un giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché i militari hanno trovato nella sua abitazione diverse dosi di cocaina e marijuana oltre a 230 euro in banconote di piccolo taglio ritenute provento di attività illecita.

Il denaro e la droga sono stati sequestrati mentre per quanto riguarda lo stupefacente, i carabinieri del L.A.S.S. del comando provinciale eseguiranno le analisi qualitative e quantitative.

Ieri mattina l’autorità giudiziaria ha convalidato, in videoconferenza, l’arresto del 46enne ponendolo ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.

