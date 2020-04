Parrucchiere fugge dai domiciliari per riaprire il negozio, arrestato a Villabate

Fugge dai domiciliari per riaprire il suo negozio di coiffeur. Un parrucchiere di 41 anni di Villabate è stato bloccato dai carabinieri nel corso dei controlli anti-coronavirus.

L’uomo era uscito per aprire il negozio dove c'erano alcune clienti che lo aspettavano. Il parrucchiere indagato per spaccio di droga è stato arrestato con l’accusa di evasione. Per l’uomo è scattata anche la denuncia per aver violato i decreti anti-contagio che impongono le limitazioni degli spostamenti. L’artigiano adesso dovrà pagare una sanzione.

