Sospetto caso di coronavirus per la morte di un giovane a Palermo, negativo il tampone

E' negativo al coronavirus il giovane di 30 anni morto ieri mattina a Palermo, in corso Calatafimi. Il risultato del tampone ha escluso la presenza del Covid-19. Secondo una prima ricostruzione della polizia, che sta effettuando le indagini, il ragazzo lo scorso 31 marzo era andato in ospedale per una congiuntivite, ma era stato mandato a casa con una cura per gli occhi. Non aveva sintomi respiratori.

Nei giorni successivi la condizione è peggiorata e sono iniziati anche i problemi respiratori. Il pm di turno ha disposto ai sanitari dell’Asp di eseguire il tampone per accertare se fosse o meno positivo al coronavirus, eventualità per fortuna scongiurata. Proseguono gli accertamenti per scoprire la causa del decesso.

