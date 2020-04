Azienda in amministrazione giudiziaria dona 300 chili di carne alla Missione di Biagio Conte

La Zar. Carni, azienda di Misilmeri leader nella distribuzione di carni in tutta la Sicilia, attualmente in amministrazione giudiziaria, ha deciso di rispondere all’appello “Aiutateci ad aiutare” lanciato dalla Missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte, nei giorni dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, donando 300 chili di carne per garantire pasti caldi agli ospiti della missione e alle famiglie che la stessa supporta.

“Abbiamo subito accolto con entusiasmo l’iniziativa promossa in azienda – dicono Aldo Leone e Massimo Romano, Amministratori Giudiziari – favorendone l’immediata realizzazione in un momento di profonda crisi in cui un gesto di solidarietà equivale ad un concreto aiuto umanitario, segnale di speranza per chi dona e per chi riceve”.

La consegna presso le cucine della Missione avverrà già a partire da lunedì per consentire agli operatori di poterne fruire prima possibile in occasione della preparazione alle imminenti festività pasquali.

© Riproduzione riservata