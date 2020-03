Coronavirus, anziana di 104 anni in difficoltà a Pollina: in aiuto il comandante dei carabinieri

In difficoltà, senza poter provvedere da sola all'acquisto di farmaci e viveri. Questa la situazione di un'anziana di 104 anni di Pollina che vive con la figlia e il genero, anche loro anziani e quindi particolarmente esposti ai rischi del coronavirus.

Non ha tardato ad attivarsi la macchina della solidarietà grazie all'intervento del Comandante della Stazione dei Carabinieri che, venuto a conoscenza delle loro difficoltà, nel pomeriggio di ieri ha contattato la donna che abita nel centro del piccolo comune in una casa raggiungibile solo a piedi, per verificare eventuali occorrenze di farmaci o generi alimentari.

Il comandante non ha quindi esitato ad acquistare personalmente tutto ciò che serviva all’anziana per poi consegnarlo tramite i suoi militari alla figlia. "Un piccolo gesto che racchiude tutti i valori dell’Arma di prossimità al cittadino, in questo momento parte attiva a servizio della cittadinanza", dichiarano in una nota.

