Coronavirus, negativo il giovane arrivato da Dublino in aereo a Palermo

Il giovane partito da Dublino e arrivato nei giorni scorsi a Palermo in aereo da Roma è risultato negativo al Coronavirus. Lo apprende l’Italpress.

Gli altri colleghi del giovane palermitano, tutti positivi anche loro al coronavirus dopo avere svolto la parte iniziale del corso per assistenti di volo a Bergamo, si trovano ancora in un albergo di Dublino in attesa che l'ambasciata decida sul loro eventuale rientro in Italia al termine del periodo di quarantena.

All'arrivo all'aeroporto di Punta Raisi intorno alle 19 di due giorni fa, è stata immediatamente attivata la procedura di emergenza per cui tutti i passeggeri seduti ai posti limitrofi al viaggiatore che sono stati controllati e sottoposti a quarantena.

