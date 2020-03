Coronavirus, salgono a due i casi a Caccamo: positiva anche la madre del 50enne

Salgono a due i casi positivi al coronavirus a Caccamo. Si tratta di una donna di ottant’anni, madre dell'uomo risultato positivo nei giorni scorsi e che adesso si trova ricoverata in terapia intensiva a Palermo. È stata prelevata dalla sua abitazione la notte scorsa.

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di Caccamo Nicasio Di Cola. "Abbiamo avuto notizia - ha detto il primo cittadino- che la madre del nostro concittadino risultato positivo al COVID-19 è anch’essa positiva ed è adesso ricoverata. La signora per motivi di salute viveva da tempo a casa e non ha avuto contatti con l’esterno. Alla signora va la vicinanza e la solidarietà di tutta la Comunità.

Rinnoviamo sempre l’invito a non uscire di casa se non per motivi indispensabili. Non possiamo assolutamente abbassare la guardia".

© Riproduzione riservata