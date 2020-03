Coronavirus, positivo infermiere di Villabate: 12 famiglie in isolamento

Un altro positivo nella struttura per anziani Villa delle Palme a Villafrati, la "zona rossa" in provincia di Palermo. E’ un infermiere di 40 anni risultato positivo al Coronavirus. L’uomo, in quarantena nella propria abitazione a Villabate già da una settimana, sembrerebbe essere in discrete condizioni generali e non avrebbe manifestato alcun sintomo.

A confermarlo il sindaco di Villabate, Vincenzo Oliveri che ha già attivato tutte le procedure previste dal protocollo. Nel suo

paese sono 12 le famiglie in isolamento. Nella Rsa i dipendenti positivi sono 26 e gli anziani assistiti 50. Di quest’ultimi 9 sono ricoverati al Covid di Partinico.

