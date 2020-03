Da Palermo a San Martino delle Scale per consegnare la droga a domicilio, arrestato

In periodo di quarantena la droga viene consegnata a domicilio. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Monreale che hanno arrestato per detenzione di droga R.G, palermitano di 30 anni, fermato dai militari nella zona di San Martino delle Scale.

Non appena ha visto i carabinieri il giovane ha cercato di fuggire e buttare 8 grammi di eroina dall’auto. Raggiunto ha ammesso di essersi allontanato dal capoluogo per consegnare la droga a domicilio.

Poco dopo una giovane di 25 anni è stata denunciata per detenzione di droga nella zona di Santa Cristina Gela. La giovane è stata bloccata e nell’auto sono stati trovati pochi grammi di marijuana. La ragazza ha raccontato che stava portando la droga ad un’amica in stato di gravidanza. I due quindi sono stati denunciati anche per il mancato rispetto delle norme sull'emergenza coronavirus.

