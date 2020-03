Coronavirus, a Caccamo il primo caso positivo: ricoverato al Cervello di Palermo

Accertato il primo caso di coronavirus a Caccamo. Come comunicato dal sindaco Nicasio di Cola, l'uomo si trova ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo.

Il tampone effettuato ieri è risultato positivo. «Saranno adottate tutte le misure di contenimento - ha detto il primo cittadino - per evitare il diffondersi del virus nella nostra città. Rivolgo ancora una volta a tutti voi, ora più che mai, l’invito a uscire di casa soltanto per motivi di necessità. Il rispetto di questa indicazione non è facoltativo ma è un obbligo». Adesso si sta cercando di risalire ai contatti che l’uomo ha avuto nell’ultimo periodo.

