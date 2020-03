Paura a Villafrati: nella casa di riposo 69 contagiati e un anziano morto

Altre 53 persone contagiate: salgono a 69 i casi di coronavirus tra gli assistiti e il personale della casa di riposo di Villafrati, in provincia di Palermo, diventata un focolaio tanto che questa mattina il presidente della Regione ha dichiarato il comune "zona rossa", come Salemi e Agira.

All'interno della struttura per anziani, che già domenica era stata isolata, il coronavirus è circolato come dimostrano i test. Un novantenne, che era ospite lì, è morto ieri nell'ospedale di Partinico, nove sono ricoverati nello stesso nosocomio trasformato in Covid Hospital.

Nella centro Villa delle Palme sono assistiti 60 anziani e operano 75 dipendenti. "Noi abbiamo cinque strutture per anziani nel comune, cinque eccellenze - ha spiegato il sindaco Francesco Agnello in una diretta Facebook -. Dobbiamo scongiurare che ci possa essere il contagio in altre realtà. Invito tutti i cittadini a rispettare le disposizioni. Una volta che sapremo chi sono i positivi le famiglie dovranno osservare una quarantena. Saranno tutti controllati".

L'ORDINANZA. Anche Villafrati diventa dunque “zona rossa”, come ha deciso, con una propria ordinanza, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Fino al 15 aprile, nel piccolo centro palermitano ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per la fornitura delle attività essenziali del territorio comunale.

