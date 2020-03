Le foto dei fedeli sulle panche, il parroco: “Nonostante il coronavirus ho riempito la chiesa”

Sulle panche vuote ci sono le foto dei fedeli. Così, mentre il sacerdote celebra da solo la messa in diretta Facebook, è come se in realtà la chiesa fosse gremita.

Come racconta Alessandra Turrisi sul Giornale di Sicilia in edicola, don Gioacchino Ragona ha deciso di replicare l'iniziativa di un confratello della Brianza, riempiendo le spalliere delle panche di San Gregorio a Boccadifalco con i volti di 326 parrocchiani, famiglie intere, ragazzi, anziani, che hanno inviato una loro foto al sacerdote in questi giorni di «digiuno» dalla messa. Durante la celebrazione li ha ricordati uno ad uno.

Da undici giorni è vietato celebrare qualsiasi liturgia aperta ai fedeli, per cercare di contenere il contagio da coronavirus.

