Palermo, escono di casa nonostante i divieti per acquistare droga: denunciati due volte

Usciti di casa per acquistare la droga ma sono stati sorpresi. È andata male a due giovani che avevano appena acquistato dell'hashish da uno spacciatore: oltre a essere segnalati alla Prefettura sono stati anche denunciati per inosservanza del provvedimento dell'autorità per contenere il diffondersi del coronavirus.

Carabinieri, intervenuti in via Bonincontro a Palermo, hanno arrestato, e posto ai domiciliari, per spaccio di stupefacenti, il pusher, un giovane di 22 anni, al quale sono stati sequestrati 200 euro e le 'dosi' di hashish di cui era in possesso. Anche lui è stato denunciato da militari dell'Arma per inosservanza di un provvedimento dell'autorità.

© Riproduzione riservata