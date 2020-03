Corruzione, revocati i domiciliari all'ex sindaco di San Cipirello

Revocati gli arresti domiciliari all'ex sindaco di San Cipirello. Il Tribunale della Libertà ha revocato l’ordinanza emessa dal gip di Palermo all’inizio del mese sostituendola con l’obbligo di dimora nel comune di residenza con facoltà di svolgimento di attività lavorativa, nei confronti dell’ex sindaco di San Cipirello Vincenzo Geluso, componente dell’ufficio di gabinetto dell’assessore regionale all’Agricoltura.

Lo rende noto il legale dell’indagato Salvino Caputo. Geluso era stato arrestato, in un’operazione anti-corruzione della procura palermitana in cui erano coinvolti professionisti, imprenditori e funzionari dello assessorato regionale Agricoltura e Foreste, con l’accusa di falsità materiale in atti pubblici.

