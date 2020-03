Coronavirus, dalle imbottiture per feretri alla produzione di mascherine: denunciati imprenditori a Casteldaccia

Un'impresa di Casteldaccia, attiva nella produzione di imbottiture per feretri, si improvvisa produttrice di mascherine di protezione dal coronavirus. È quello che ha scoperto la guardia di finanza di Bagheria, che, monitorando uno dei social network più noti, hanno riscontrato diversi annunci pubblicitari in cui l'azienda pubblicizzava l’imminente messa in produzione e commercio dei dispositivi di sicurezza.

È scattata quindi la perquisizione nei locali dell'impresa, dove i finanzieri hanno trovato e sequestrato 45 mascherine di protezione individuale di cotone già confezionate e pronte alla vendita e 89 mascherine in fase di lavorazione; oltre alla documentazione relativa alle spedizioni di altre circa 400 mascherine su tutto il territorio nazionale.

Il titolare dell’impresa e la sua compagna, che aveva pubblicato gli annunci sui social, sono stati denunciati per frode in commercio.

