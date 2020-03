Forze dell'ordine impegnate in tutta Italia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus e in modo particolare per assistere la popolazione più debole. Ad essere più penalizzate le popolazioni dei comuni più piccoli.

E così, i carabinieri della stazione di Altofonte, in queste ore, stanno consegnando a domicilio farmaci urgenti e terapie salvavita a quelle persone che per molteplici situazioni sono impossibilitate a provvedere a reperirli.

