Spaccio di droga a Palermo, arrestato 32enne dello Zen 2

Sorpreso a spacciare droga e a violare il divieto di spostamento imposto dal decreto anti-coronavirus. Un 32enne dello Zen 2 di Palermo, U.F. (queste le iniziali) è stato arrestato dai carabinieri della stazione Palermo-San Filippo Neri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, a seguito di una perquisizione veicolare e domiciliare, hanno rinvenuto 900 grammi di marijuana divisa in tre buste due delle quali occultate sotto un seggiolino per bambini posto nel sedile posteriore della vettura.

L’arrestato è stato condotto presso il carcere Lorusso-Pagliarelli in attesa della convalida. La droga invece è stata inviata in laboratorio per le verifiche quantitative e qualitative.

