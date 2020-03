Coronavirus, terapia ad infrarossi: scoperta truffa a Palermo

"Stop A batteri e virus" con il trattamento di fototerapia con luce infrarossa, questo il motto che campeggiava sui volantini di uno studio di fisioterapia di una ditta individuale di Palermo. A scoprire la truffa sono stati i carabinieri del Nas che hanno denunciato due persone per abuso della credulità popolare e tentata truffa.

A segnalare la truffa un dipendente dell’Asp di Palermo che ha trovato sul parabrezza il volantino e lo ha consegnato ai carabinieri. C'erano i numeri di telefono a cui rivolgersi per prenotare il trattamento e nel volantino c'era scritto "come scientificamente testato la terapia infrarossa agisce sulla regolarizzazione delle difese immunitarie oltre ad agire contro batteri e virus".

Nel volantino il domicilio dello studio, come riportato sul volantino, sarebbe stato presso l'istituto Lionese. "Il centro in questione non è coinvolto nella truffa", spiegano i carabinieri.

I due, un terapista della riabilitazione e un’altra persona che si occupava di distribuire i volantini, avevano preso in sub affitto una stanza inutilizzata del centro. Sono stati sequestrati un’attrezzatura per fototerapia carrellata, il locale e 5 mila volantini.

© Riproduzione riservata