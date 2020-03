Coronavirus, a Palermo controllate 2657 persone: 214 le denunce

Sono 2657 le persone controllate a Palermo, ieri, dalle forze dell'ordine per far rispettare le norme nazionali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Sono i dati comunicati dalla Prefettura di Palermo.

Ben 214 sono state denunciate per aver disatteso le nuove disposizioni del governo mentre altre 30 sono state deferite per altri reati.

Per quanto riguarda le attività commerciali, sono 730 quelli controllati e non è stata riscontrata alcuna irregolarità.

