Palermo, morta la nota commerciante Enza La Vattiata: messaggi di dolore sui social

Il coraggio, la voglia di vivere e il sorriso sono stati tratti caratterizzanti della sua personalità, nonostante la lunga malattia. Si è spenta, all'ospedale Civico di Palermo, Vincenza La Vattiata, 62 anni, nota commerciante del centro città, titolare di due negozi di abbigliamento in via Terrasanta e corso Calatafimi.

La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro dei social, dove in centinaia hanno voluto ricordarla con un messaggio o una foto. In tanti infatti, a causa dello stato di emergenza causato dall'epidemia di Coronavirus, non hanno potuto raggiungerla per l'ultimo saluto.

"Ti voglio ricordare così, senza malattia e preoccupazioni. Eri una grande donna, bellissima e dal sorriso contagioso", scrive l'amica Rossana. "La certezza di non poterci essere, di non poterti dare l'ultimo saluto che avresti meritato...centinaia di persone avrebbero voluto essere presenti ai tuoi funerali ma così non sarà", scrive l'amica Eliana.

