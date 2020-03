Palermo, ancora emergenza al cimitero dei Rotoli: trecento salme in attesa di sepoltura

Nuova emergenza al cimitero dei Rotoli, a Palermo. Al momento sono più di 300 le bare in deposito in attesa di tumulazione ed essendo il deposito e la sala Bonanno saturi, alcune bare sono state collocate in un locale attiguo agli uffici amministrativi. Una sistemazione, come riporta Anna Cane in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, che crea preoccupazione tra i dipendenti.

"Il rischio igienico sanitario ormai è imminente - dicono i segretari provinciali Uil-Fpl, Salvatore Sampino e Ilioneo Martinez -, in concomitanza soprattutto dell'innalzamento delle temperature meteorologiche, ormai prossimo. La situazione risulta essere gravissima non solo perché non è stata fatta la dovuta sanificazione nei locali ma anche e soprattutto perché una buona parte delle salme sono state depositate in una stanza attigua a quella in cui opera il personale amministrativo del cimitero, con tutte le conseguenze sanitarie immaginabili"

Tra le cause dei rallentamenti delle attività cimiteriali, secondo alcuni, ci sarebbe la mancanza di personale.

