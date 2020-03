Coronavirus, sospesi il mercato del pesce e quello delle verdure a Palermo

L’attività del mercato ittico e quella del mercato ortofrutticolo saranno sospese a Palermo rispettivamente da sabato e da lunedì, in attesa di un piano per il contingentamento degli accessi e per prevenire assembramenti all’interno. E’ quando deciso dal Comune di Palermo al termine della giornata e dopo diverse verifiche ed interlocuzioni con i concessionari e con tutte le istituzioni interessate.

Nel corso della giornata di domani - si legge in una nota - si svolgerà una riunione con i concessionari dei due mercati per affrontare il tema, cui sarà invitata la Prefettura di Palermo, in considerazione del ruolo che i due mercati, soprattutto quello ortofrutticolo, svolgono ai fini dell’approvvigionamento alimentare della città, ritenuto prioritario anche nei recenti provvedimenti adottati dal Governo nazionale.

© Riproduzione riservata