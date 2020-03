Hashish per 130.000 euro, arrestata per droga una coppia a Palermo

L’epidemia da coronavirus, e la conseguente chiusura dei locali, non sembra poter fermare il flusso di droga a Palermo, dove una coppia di fidanzati è stata arrestata in un albergo dopo che era stata trovata in possesso di hashish del valore di circa 130.000 euro. I due sono stati sorpresi «nel cuore della notte» dai Falchi della sezione «Contrasto al Crimine Diffuso» della Squadra Mobile: si tratta di G.N., 38enne e F.M., 31enne, originari della provincia, entrambi incensurati.

Si erano installati in un hotel nella zona ovest di Palermo, soltanto qualche ora prima di una perquisizione degli agenti. Nella stanza, spiega la polizia, all’interno di un grosso trolley nero, erano infatti stipati 270 panetti di hashish, del peso di 100 grammi cadauno, per un peso complessivo di 27 chilogrammi.

La perquisizione ha fatto saltare fuori anche contante per 650 euro, sequestrati perchè ritenuti di illecita provenienza. Sono in corso, prosegue la nota della questura, riscontri ed indagini «per ricostruire le fasi immediatamente precedenti all’arrivo dei fidanzati in hotel e per stabilire i canali di approvvigionamento seguiti dallo stupefacente per raggiungere il mercato al dettaglio».

