Coronavirus, il gruppo Karol a Palermo offre 20 posti letto di terapia intensiva

Venti posti letto per collaborare e fronteggiare l'emergenza coronavirus. È il contributo del gruppo Karol che metterà a disposizione il terzo piano della Karol Hospital Cosentino, che potrà essere riservato per la realizzazione di venti posti letto di terapia intensiva, attrezzati e adeguati secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali.

I posti letto saranno disponibili in poco tempo. Sarà comunque garantita l'attività di chirugia e ortopedia della struttura.

"Siamo di fronte ad un nemico invisibile- spiega il presidente della Karol Marco Zummo -che viaggia ad una velocità a cui non eravamo abituati e la disponibilità della terapia intensiva può fare la differenza nel salvare vite umane quindi bisogna attrezzarsi per tempo, considerato che non si ha contezza di come si può espandere il virus nella nostra Regione e soprattutto tenendo conto che nella nostra isola c'è una grave carenza di reparti di terapia intensiva. È una strategia d'intervento concreta che abbiamo voluto promuovere e proporre alle istituzioni regionali immediatamente per dare anche noi un contributo operativo alla tutela della salute della nostra comunità, messa seriamente a rischio da questa emergenza epidemica".

