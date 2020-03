Coronavirus, denunciati due parcheggiatori abusivi: non rispettavano il decreto

Due parcheggiatori abusivi denunciati a Palermo ieri, nell'ambito dei controlli predisposti per la verifica delle disposizioni relative al contenimento del COVID-19, in via Nina Siciliana.

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico hanno fermato i due che risultano noti posteggiatori abusivi della zona, F.G. di 55 anni e S.V. di 29 anni, e li hanno denunciati per l'inosservanza al decreto

Uno dei due era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale ed è stato segnalato all'autorità giudiziaria per aver violato le prescrizioni imposte dalla stessa.

