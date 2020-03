Coronavirus, a Palermo supermercati presi d'assalto di notte e all'alba

Scena di panico, ieri sera, a Palermo dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che l'Italia è tutta zona rossa. Molte persone hanno deciso, contravvenendo ai divieti di creare assembramenti e di mantenere la distanza di un metro, di prendere d'assalto i supermercati h24 e così, come si vede dalla foto, davanti il Carrefour di via Libertà si sono concentrate parecchie persone.

Si sono registrati anche momenti di tensione perchè la gente voleva tutta entrare ma, come prevedono le regole, non è possibile: gli esercenti non possono consentire ingressi di massa e le entrate sono state contingentate.

E stamattina, già prima dell'orario di apertura dei negozi, molte persone si trovavano in fila davanti ai supermercati.

Sono dovuti intervenire anche gli agenti di polizia per evitare tafferugli. Stesse scene in diverse città italiane: panico anche a Roma con code al Carrefour a piazza Bologna.

E proprio per evitare simili scene, Palazzo Chigi ieri sera, attraverso una nota, aveva precisato che tra i casi di necessità che consentono gli spostamenti c'è anche la spesa per generi alimentari, spiegando che dunque che la limitazione ai movimenti delle persone, estesa questa sera a tutto il territorio nazionale, non riguarda la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa.

