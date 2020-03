Palermo, aggredisce gli agenti durante un controllo: arrestato extracomunitario

Un cittadino extracomunitario 31enne, sottoposto ad un controllo all’interno della stazione centrale, si è scagliato contro gli agenti, minacciandoli ed aggredendoli. È stato arrestato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato notato nei pressi delle macchinette erogatrici di biglietti mentre infastidiva gli utenti in transito o coloro che si fermavano per acquistare i ticket per i treni. Fermato, gli sono stati chiesti i documenti ma il 31enne ha minacciato verbalmente i poliziotti, aggredendoli fisicamente.

L’uomo è stato bloccato, identificato e arrestato. Dopo gli adempimenti di rito è stato poi condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli”. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

