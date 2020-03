Coronavirus, altri tre casi a Palermo: posti letto esauriti, camionista trasferito a Caltagirone

All'ospedale Cervello di Palermo è ricoverata un'altra paziente risultata positiva al test del coronavirus. La donna, palermitana, era rientrata da un viaggio all'estero e aveva fatto scalo all'aeroporto di Bergamo. Da ieri si trova ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Cervello, in discrete condizioni di salute.

Restano invece invariate le condizioni della turista bergamasca ricoverata nello stesso reparto di Malattie Infettive. La paziente, risultata positiva ai test per coronavirus, è apiretica, ossia non ha febbre, ed è in buone condizioni generali.

Altro caso al Cervello, dove un camionista di 55 anni si è presentato al triage dedicato del "Cervello", con i sintomi compatibili al coronavirus. Risultato positivo al tampone l'uomo, che non è grave, è stato traferito a Caltagirone, visto che a quanto pare non c'erano più posti nei reparti di malattie infettive di Palermo ed è stato dunque trasportato con un'ambulanza speciale nell'ospedale catanese.

Intanto sarebbe positiva anche la moglie del carabiniere già ricoverato ieri a Palermo. Il tampone avrebbe dato esito positivo. La donna, anche lei carabiniere, avrebbe lavorato per circa due giorni al palazzo di giustizia. Altri colleghi si sono messi in quarantena, chi volontaria e chi contattato dai sanitari.

«È assolutamente normale che tutti i reparti di malattie infettive della Sicilia rappresentino un’unica rete a disposizione dei ricoveri di tutta la regione». Lo dice l’assessore alla Sanità Ruggero Razza. «Quindi è del tutto normale che un paziente possa essere ricoverato in ogni reparto dell’Isola, esattamente come sta avvenendo in ogni parte d’Italia. - aggiunge - Peraltro è in

corso a Palermo, all’Ospedale Civico, un vertice con tutti i manager della provincia finalizzato a individuare aree riservate al ricovero di casi di Coronavirus».

«Il nostro sistema in questo momento va adeguatamente accompagnato e seguito. Le polemiche non servono a nulla- conclude - In queste ore l’esponente del governo regionale si sta valutando l’adozione di ulteriori provvedimenti».

