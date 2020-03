Sassi e fili di nylon: paura a Termini Imerese per le "trappole" in strada

Sassi e fili di nylon compaiono improvvisamente alla vista di automobilisti e centauri mettendo a serio rischio la loro incolumità. Termini Imerese nelle ultime settimane fa i conti con alcune "trappole" per strada che stanno seriamente seminando paura e preoccupazione tra i suoi cittadini.

L'ultimo episodio, come riporta Laura Cianciolo sul Giornale di Sicilia in edicola, si è registrato la scorsa notte in via Giuseppe Navarra. Un filo di nylon quasi impercettibile alla vista, sembrerebbe una lenza utilizzata per pescare, è stato posizionato lungo la strada dove transitano autovetture e moto, tra due pali. Qualche giorno prima, la notte tra domenica 1 e lunedì 2 marzo, sempre nella via Navarra, ignoti hanno collocato una barriera di sassi lungo la salita che porta al popoloso quartiere per far rallentare le auto in transito e lanciare poi contro queste ultime pietre e brecciolino.

I cittadini lanciano un appello alle forze dell'ordine per chiedere interventi forti e controlli del territorio serrati.

