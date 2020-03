La fortuna bacia Palermo: vinti 137mila euro al Lotto

La fortuna bacia Palermo. Il capoluogo siciliano infatti si aggiudica la vincita più alta al gioco del Lotto di ieri. Un giocatore ha infatti indovinato una quaterna, proprio sulla Ruota di Palermo, aggiudicandosi 124.750 euro. I numeri fortunati: 11-15-28-71. Si tratta della quinta vincita più alta realizzata al Gioco del Lotto dall’inizio del 2020.

Non solo, sempre in città con la stessa quaterna, giocata su Tutte le Ruote, sono stati vinti altri 12.450 euro.

Vinti altri premi anche in altre città d'Italia, ma meno consistenti: a Udine 27.850 euro con una quaterna (quattro terni e sei ambi) con i numeri 9-10-70-80. Due vincite in provincia di Roma per 33.250 euro complessivi (23.750 euro a Velletri, 9.500 euro a Roma). Il 10eLotto premia invece Chioggia con un ‘sei’ da 30mila euro realizzato su un’estrazione frequente.

