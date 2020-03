Acqua non potabile a Palermo? Assalto ai supermercati per quella minerale

In attesa delle analisi sulla potabilità dell'acqua in mezza Palermo, i supermercati sono stati presi d'assalto nel pomeriggio per fare rifornimento di bottiglie di acqua minerale.

L'annuncio dell'Amap, poi ridimensionato dal sindaco Orlando, sul divieto di usarla per fini umani in molte zone cittadine ha fatto scattare una vera e propria corsa all'acquisto.

"Fuori dai negozi di alimentari c'erano lunghe code di persone che facevano incetta di confezioni - afferma Fabio Di Piazza, biologo - ho dovuto girare a lungo prima di comprarla anche io. In tanti posti erano terminate le scorte. E' l'effetto della psicosi che tutti stiamo vivendo".

La paura di bere o di cucinare con acqua non potabile è stata anche alimentata dai commenti allarmati postati sui social subito dopo la diffusione del comunicato dell'Amap.

