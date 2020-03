Trattativa Stato-mafia, nuovi pentiti deporranno al processo d'appello

Si allungano i tempi del processo d’appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. La corte d’assise d’appello di Palermo, sciogliendo una serie di riserve relative a richieste di nuovi testimoni e acquisizioni documentali, ha ammesso la citazione a deporre dei pentiti Vittorio Foschini, Antonino Cuzzola, Salvatore Pace, già sentiti nel processo in corso a Reggio Calabria sulla 'ndrangheta stragista, e Armando Palmeri.

Quest’ultimo dovrà deporre su presunti legami tra esponenti dei Servizi Segreti e ambienti mafiosi. Verranno sentiti anche l’ex capocentro del Sisde Maurizio Navarra e l’ex tenente Franco Battaglini, l’autore della nota riservata dei Servizi segreti che comunicava che il boss Totò Riina avrebbe avuto in carcere la disponibilità di un cellulare dopo l’arresto.

Verrà acquisito inoltre il fascicolo dell’indagine aperta e poi archiviata sulla vicenda del telefonino in uso al capomafia corleonese. Entreranno agli atti anche l’inchiesta sul misterioso suicidio in carcere del mafioso Gioè, la sua lettera-testamento, che suscitò i commenti dell’ex consigliere giuridico del Quirinale Loris D’Ambrosio e dell’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino e gli accertamenti sui suoi legami con Paolo Bellini, l’uomo vicino agli ambienti di estrema destra che tentò una trattativa con i boss per il recupero delle opere d’arte rubate.

