Incendio a Terrasini vicino all'aeroporto di Palermo: in azione due canadair, ritardi nei voli

Un incendio è divampata a Terrasini, nella zona di Monte Pecoraro, nei pressi dell’aeroporto di Punta Raisi. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco e stanno intervenendo anche due canadair.

Le fiamme sono molto estese e per consentire ai mezzi di operare i voli nell’aeroporto di Palermo possono subire ritardi. «L'Autorità di controllo al traffico ha emesso flusso zero - dicono dalla Gesap, la società di gestione dell’aeroporto - per consentire a due canadair di operare per spegnere l’incendio sul versante settentrionale di Monte Pecoraro. Possibili ritardi per gli aeromobili in arrivo».

