Corruzione a Palermo, l'architetto Seminerio fu consulente del Centro Padre Nostro

Tra le sette persone arrestate sabato scorso per corruzione a Palermo, c'è anche l'architetto Fabio Seminerio che fu consulente del Centro Padre Nostro, nonché progettista dell'asilo e della nuova piazza di Brancaccio.

A confermarlo è lo stesso Seminerio che il 9 marzo 2019 nel suo profilo Facebook scriveva: "Oggi con la presentazione al sindaco di Palermo del progetto per la realizzazione dell'asilo nido che si realizzerà a Brancaccio, è portata a termine l'iniziativa del centro di accoglienza Padre Nostro che ha avuto l'obiettivo di donare all'Amministrazione progetti definitivi per la realizzazione di infrastrutture tese al miglioramento dei servizi e della qualità di vita del quartiere di Brancaccio, in questo affiancato dall'Arcidiocesi di Palermo e dalla Fondazione Giovanni Paolo II di Firenze. Questa iniziativa ha condotto alla redazione dei progetti definitivi per la realizzazione di una piazza e, appunto, dell'asilo nido".

Maurizio Artale, responsabile del Centro padre Nostro fondato a Brancaccio da Don Pino Puglisi, esprime vicinanza a Seminerio, con il quale ha sempre avuto ottimi rapporti dal punto di vista lavorativo.

"Cado dalle nuvole - spiega Maurizio Artale, responsabile del Centro padre Nostro fondato a Brancaccio da Don Pino Puglisi - lo conosco da circa vent'anni, ho letto i fatti di cronaca in cui è rimasto coinvolto Seminerio che è nostro consulente tecnico di fiducia, rispetto il lavoro degli inquirenti e dei magistrati e mi auguro che ne esca fuori pulito da questa vicenda. Con noi - aggiunge - Seminerio è sempre stato corretto. Proprio oggi avrebbe dovuto presentare una pratica all'ufficio tecnico del Comune per una questione da risolvere. La nostra collaborazione è iniziata tanti anni fa fino ad arrivare alla progettazione dell'asilo e della piazza, progetti che furono benedetti dal Papa il 15 settembre 2018".

