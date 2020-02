Intimidazioni a due negozi di Santa Flavia e Ficarazzi, indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Bagheria indagano su intimidazioni ai danni di due commercianti: a Santa Flavia, in via Consolare, qualcuno ha fatto esplodere una bomba carta davanti alla saracinesca di un negozio di pompe funebri; a Ficarazzi è stato dato alle fiamme un copertone davanti all'ingresso di una tabaccheria, in corso Umberto.

Oltre ai militari sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento i roghi. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.

