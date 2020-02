Palermo, ruba capi d'abbigliamento: arrestato un ghanese

Aveva appena commesso un furto in un negozio di abbigliamento nella zona di via Notarbartolo ma le urla di una donna e l'intervento dei baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno portato all’arresto in flagranza di reato, lunedì sera, di A.S. 31enne di origini ghanesi, privo di regolare permesso di soggiorno.

L'uomo era già destinatario di due decreti di espulsione emanati dalla questura e gravato da vari precedenti per detenzione e spaccio di droga. La refurtiva è stata recuperata ed è stata trovata anche una piccola tronchese utilizzata per la rimozione del dispositivo antitaccheggio, che è stata sequestrata.

L'extracomunitario è stato condannato a quattro mesi di reclusione con la condizionale.

© Riproduzione riservata