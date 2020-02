Coronavirus a Palermo, Razza all'Ars: "Entro domani l'esito degli esami dello Spallanzani"

L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha fornito una informativa al Parlamento siciliano sulle misure adottate dal governo Musumeci per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

"In Sicilia esaminati oltre 100 tamponi faringei e di questi solo tre sono dei sospetti casi positivi", ha detto Razza. "Attenderemo l’esito degli esami dello Spallanzani che ritengo vengano diffusi entro domani. Tutti gli altri soggetti che erano con la comunità di turisti hanno avuto un accertamento di tampone negativo - ha spiegato -. La Sicilia non rientra tra le regioni in stato emergenziale, non avendo rilevato un accertamento di autoctona produzione di virus, non esiste un cluster siciliano".

L'assessore ha illustrato le tappe che il Governo ha compiuto per affrontare il diffondersi del virus in base alle indicazioni dettate dall’Oms e del Ministero della Salute. "L'attività di prevenzione è iniziata il 22 gennaio in base alle indicazioni del Ministero della Salute con una circolare della Regione. Il 24 gennaio - sottolinea - la Regione ha diramato una ulteriore nota in cui ha disposto che in presenza di casi sospetti si dovessero adottare le procedure già previste dal piano da virus Ebola del 17 ottobre 2014".

