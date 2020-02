Caseificio abusivo a Marineo: sequestrati 200 chili di prodotti in cattivo stato

Circa 200 chili di prodotti, tra latte e formaggio, in cattivo stato di conservazione e pronti alla commercializzazione sono stati sequestrati dai Nas di Misilmeri in un caseificio abusivo di Marineo.

La titolare, R.B. 70enne, è stata deferita in stato di libertà alla procura di Termini Imerese e segnalata all’Asp di Palermo. Per lei anche sanzioni amministrative per circa 4000 euro.

Al locale sono stati posti i sigilli, le attrezzature utilizzate per la produzione e la lavorazione degli alimenti sono state affidate in custodia giudiziale alla proprietaria dell’azienda.

