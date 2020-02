Palermo, volatili di specie protetta venduti a Ballarò: scattano denuncia e sequestro

Trentacinque volatili tra cardellini, verzellini, lucherini, capinere e merli venivano venduti tra i vicoli del mercato Ballarò di Palermo. I Carabinieri forestali del Nucleo Cites di Palermo li hanno sequestrati in quanto specie protette e denunciato un 60enne per ricettazione, in quanto deteneva ai fini della vendita beni provenienti da reato, ovvero derivanti da furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato.

Tutti gli esemplari sono stati rinvenuti all'interno di gabbiette anguste in condizioni di grave sofferenza, tali da impedire loro non solo di volare ma in alcuni casi anche di muoversi all’interno.

Gli uccellini sono stati sottoposti a visita medico veterinaria dal personale di turno del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Palermo e trasferiti al Centro Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza. Dopo un periodo di riabilitazione verranno rimessi in libertà in natura.

