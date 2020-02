Omicidio di Terrasini, domani i funerali di Paolo La Rosa

Saranno celebrati domani alle 15,30, nella chiesa di Piano Peri, i funerali di Paolo La Rosa, il ventenne di Cinisi assassinato a Terrasini al culmine di una lite sfociata nel sangue.

Ad officiare le esequie sarà l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi. La camera ardente è stata allestita, per volere dei genitori del ragazzo, nella sua casa presso il ristorante di famiglia «Grace» che rimarrà aperta fino alle 15 di domani.

Per l’omicidio di Paolo La Rosa è già finito in carcere Alberto Mulè, mentre il cugino Filippo Mulè è indagato per favoreggiamento. Quest’ultimo è stato arrestato oggi per il tentato omicidio di Pierpaolo Celestre commesso il 7 settembre dello scorso anno sulla spiaggia Magaggiari, a Cinisi.

