Coronavirus, positiva una turista di Bergamo ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo

Una turista di Bergamo in vacanza in città è stata ricoverata all'ospedale Cervello per i controlli sull'infezione ed è risultata positiva. La donna ha accusato alcuni sintomi influenzali e dopo la visita alla guardia medica è stata portata in ospedale per l'esame dei tamponi. La turista è in vacanza con un gruppo di amici in un hotel che si trova nel centro di Palermo.

Nell'albergo dov'era ospitata la situazione appare al momento tranquilla e dalla direzione dell'hotel, che fa parte di una catena leader mondiale dell'accoglienza, fanno sapere di non "essere autorizzati" a dire nulla.

La donna ha accusato i classici sintomi influenzali e qualche linea di febbre ed è poi scattata la procedura per diagnosticare il coronavirus. Adesso le persone del gruppo di cui fa parte e quelle che le sono state a stretto contatto sarebbero poste in quarantena nello stesso albergo.

