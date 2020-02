L'azione di controllo e di repressione continua senza sosta in tutto il territorio di competenza del Comando dei Carabinieri di Misilmeri, alla cui guida ci è da settembre scorso il maggiore Marco Montemagno. Il militare in questo video interviene sull'ultima operazione che ha permesso di scoprire armi e munizioni in un casolare nel territorio di Belmonte Mezzagno.

