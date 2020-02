Spacciano droga in piazza al Capo e a Ballarò, arrestati tre pusher a Palermo

La polizia ha arrestato a Palermo, in tre distinte circostanze, tre pusher colti sul fatto mentre spacciavano nelle centralissime piazza del Capo e di Ballarò. In manette sono finiti Ben Brahim Marouen, tunisino di 23 anni, Davide Colina, di 20 anni e Salvatore Ferdico, di 48, entrambi palermitani.

Nel primo caso, i "falchi”, hanno notato, intorno alle ore 18.50, in piazza Ballarò la presenza sospetta di Ben Brahim Marouen, volto loro noto per precedenti episodi di spaccio di stupefacenti. Il giovane era fermo in attesa e ha così insospettito gli agenti, che hanno quindi iniziato a osservarlo, beccandolo mentre spacciava alcuni involucri di sostanze stupefacenti.

Il giovane acquirente, fermato dai poliziotti, ha subito consegnato la droga prima presa, ossia sette dosi di cocaina e una di eroina, confessando di averle comprate per 80 euro. Il ragazzo è stato, pertanto, segnalato alla competente Autorità Amministrativa, Mentre Ben Brahim Marouen è stato arrestato e condotto nel carcere Pagliarelli.

Sempre in piazza Ballarò, a distanza di qualche ora, un’altra pattuglia di Falchi, con modalità analoghe alle precedenti ha tratto in arresto Davide Colina. Anche in questo caso, gli agenti hanno documentato alcune cessioni di droga in cambio di denaro. Gli acquirenti sono stati tutti segnalati all'autorità competente e il giovane pusher arrestato. Al momento della perquisizione, aveva addosso due dosi di marijuana e 40 euro in banconote di piccolo taglio, probabile ricavato dell'attività di spaccio.

Infine, in piazza Beati Paoli, al Capo, è stato arrestato il terzo spacciatore, Salvatore Ferdico. Anche in questo caso, i poliziotti hanno assistito a uno scambio di droga-denaro fra il pusher e un acquirente. Non appena hanno visto arrivare gli agenti, entrambi hanno tentato di fuggire in due direzioni differenti, ma sono stati bloccati pochi minuti dopo. Ferdico è stato trovato in possesso di 155 euro e arrestato. L'acquirente, a sua volta, è stato segnalato all’autorità competente come consumatore di stupefacenti.

