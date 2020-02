Palermo, rubano un portafogli al mercatino: sorpresi da un carabiniere libero dal servizio

Ancora un provvidenziale intervento da parte di carabinieri liberi dal servizio. Ieri, un militare che si trovava al mercatino di viale Campania ha notato che due uomini stavano pedinando una persona di mezza età intenta a fare acquisti e gli hanno sottratto il portafogli, contenuto in un borsello.

Subito ha chiamato i colleghi che svolgevano, nei pressi, apposito servizio per la prevenzione dei reati contro il patrimonio e ha fermato i due: L.G. 44enne e R.G. 38enne entrambi palermitani. Gli arrestati, in attesa del rito direttissimo, sono stati condotti presso le proprie abitazioni, in regime di arresti domiciliari; il portafogli è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.

Già nel 2017, L.G., era stato arrestato per lo stesso reato da un carabiniere libero dal servizio, in quell’occasione aveva tentato un borseggio su un bus cittadino.

Soltanto pochi giorni fa, a Casteldaccia, un carabiniere, sempre libero dal servizio, aveva sventato un furto all'interno di una villetta.

