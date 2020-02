Mafia a Palermo, così il boss Scotto consigliava di non pagare il pizzo

"Tu non gli dare niente, non ti presentare con nessun regalo, altrimenti sei consumato. Vengono per le feste e vai a pagare di più”. Con queste parole il boss Gaetano Scotto impartiva consigli a Giuseppe Tarantino, titolare dei bar Alba, sotto processo per la loro presunta bancarotta fraudolenta e recentemente assolto dall'accusa di essere stato il prestanome di un altro mafioso. Lo scrive Sandra Figliuolo sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

Nell'inchiesta "White Shark" della Dia, che ha portato all'arresto di Scotto e altre 7 persone, emerge il legame tra Tarantino e il boss dell'Arenella. Fu proprio Tarantino a chiedere aiuto al boss nel giugno 2017, lamentandosi di aver ricevuto richieste di pagamento del pizzo: "Sono pazzi questi, io sono tutto consumato! Io, mio padre, mia madre, mi sto andando a guadagnare il pane, cioè, scusa, ma che modo è di ragionare? Io sono a completa disposizione però con le cose oneste, giusto?".

L'articolo di Sandra Figliuolo nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia

