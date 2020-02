Palermo, rapina al portiere di un palazzo: rubate le quote del condominio

Stava per portare le quote del condominio all'amministratore ma non ha fatto in tempo. Il portiere di uno stabile in via Valdemone a Palermo ieri mattina è stato assalito e derubato da due uomini con il volto coperto.

I soldi erano conservati in una cassetta che il portierem una volta immobilizzato e minacciato con un coltello, è stato costretto ad aprire. A quel punto i due ladri lo avrebbero spinto giù per le scale portando via tutte i soldi, 3mila euro, per poi darsi alla fuga.

Sono in corso le indagini della polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e ascoltato la testimonianza del portiere.

