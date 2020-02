Palermo, nuovi giochi nel parco della Salute intitolato a Livia Morello

Ci saranno di nuovo i giochi per i bambini nello spazio pubblico del Foro italico intitolato a Livia Morello a Palermo. Amg Gas, società di vendita di gas e luce nel capoluogo siciliano, ha deciso di donare alla onlus Vivi Sano che gestisce quello spazio cinquemila euro che potranno essere utilizzati per ricomprare giostrine e altalene distrutte da un incendio a fine gennaio.

La decisione è stata presa dal presidente della società, Vincenzo Costantino e dall’amministratore delegato, Vitale Muia. «La notizia dell’incendio e di un gesto grave compiuto contro un luogo che è stato recuperato, restituito alla fruizione della città e frequentato da sportivi, famiglie e bambini ci ha profondamente colpito - sottolinea Costantino - conosciamo e condividiamo pienamente lo spirito che anima questo spazio, chi lo gestisce e il piacere di chi lo affolla e come già fatto in passato abbiamo voluto testimoniare in modo concreto la nostra presenza e vicinanza con una donazione».

«Siamo un’azienda locale e abbiamo come valori proprio il territorio e la sua promozione - dice l’amministrato Muia - esiamo felici di fare la sua parte». La società già in passato ha dato il suo supporto alla nascita del Parco della Salute e alla sua crescita». Il presidente Costantino si augura anche che la decisione dell’azienda possa «essere spunto e traino per altre iniziative simili, per rendere questo spazio ancora più accogliente e fruibile»

© Riproduzione riservata